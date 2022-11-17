أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: المفرومة سعرها نزل يا ست البيت

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 نوفمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022:
1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 180-200 جنيه
2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي من 155 حتى 160 جنيه .
3- سعر كيلو اللحمة الجملي 100 – 130 جنيها للكيلو
4- سعر كيلو اللحمة الضأن 160 و190 جنيهًا.
5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 145-185 جنيهًا للكيلو
6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160 و190 جنيهًا
7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 160-180 جنيهًا للكيلو
8- سعر كيلو الكبدة 180- 195 جنيهًا للكيلو