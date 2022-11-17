انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: المفرومة سعرها نزل يا ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 نوفمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: