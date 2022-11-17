انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 : عيار 21 تعب من النزول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1262 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

عيار 14 سجل 841 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 1082جنيهًا للجرام.

يار 21 سجل 1264 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 1444.5 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 10.064 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 44.9 ألف جنيه للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،