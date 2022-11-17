انت الان تتابع خبر بالفيديو.. زيادة أسعار الأدوات المنزلية.. الشعبة تكشف الأسباب والتفاصيل كاملة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قأم أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالتأكيد على أنه يوجد زيادة في زيادة أسعار الأدوات المنزلية وهي التي تتراوح ما بين 5 لـ 7.5%، وكشف عن الكثير من الأسباب التي جاءت حول هذا الارتفاع الكبير.

زيادة جديدة على أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد هلال أن السبب الأساسي وراء الارتفاع هو زيادة سعر الدولار وزيادة الفائدة البنكية، وأشار أيضاً إلى أنه يوجد العديد من الشركات التي تحملت كثيراً جزء من الزيادة الخاصة بالأسعار وخصمتها من أرباحها.

وأشار هلال أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، قائلاً “أن هناك حالة من الركود في البيع والشراء للأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن العرائس بدأوا يشترون احتياجاتهم فقط من الأجهزة الكهربائية”.

وكشف رئيس شعبة الادوات المنزلية أن الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية مقبولة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، وارتفاع سعر الدولار وتأخير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.