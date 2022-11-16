انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.. انخفض لأقل مستوى تفاءلوا خلاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 حالة من الانخفاض لأعلى مستوى لها والذي يكون على مدار الـ 3 أشهر مع التراجع الخاص بالدولار، وهذا يكون وسط الكثير من الآمال الخاصة بالتخفيف عن كل من يريدون شرائه بشكل مستمر.

سعر الذهب عيار 21 في آخر اليومانخفض وهبط سعر جرام عيار الذهب 21 وجميع الأعيرة الأخرى في جميع المحلات المخصصة لبيعهم بشكل مستمر، وتنتشر حالياً حالة من السكون والهدوء داخل جميع محلات الصاغة التي تنتشر بجميع المحافظات، ودائماً ما يتوفر منه الكثير من الأنواع والاشكال المختلفة لتقديمه إلى الجميع.

انخفاض أسعار اليوم وصلت كم

وينقب يومياً الشباب المقبلين الزواج والمستثمرين عن الأسعار به، وذلك لأنه من أكثر المعادن الأساسية التي يريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر، وهو له الكثير من الأنواع والاشكال والأحجام المختلفة التي تجعل الكثيرين يريدون الحصول عليه بشكل كبير.