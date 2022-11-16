انت الان تتابع خبر أسعار الذرة في السوق المحلية.. بشرة خير بانخفاضها ومدى تأثير التراجع العالمي عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذرة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 حالة من التراجع الكبير الذي تراوح ما 50 لـ 100 جنيه للطن الواحد، والسبب الأساسي وراء هذا التراجع هو التراجع في البورصات العالمية.

وجاء الأسعار الخاصة بالأسواق العالمية منخفضة بسب أسعار العقود الآجلة للذروة في البورصة بشيكاغو للتجارة، وجاءت في جلسة تداول اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعر كما يلي:

هبط سعر طن الذرة البرازيلي اليوم الأربعاء، ليسجل 9,600 جنيه، بمقدار تراجع 100 جنيه.

وانكمش سعر طن الذرة الأرجنتيني بقيمة 100 جنيه، ليبلغ 9,600 جنيه.

وانخفض سعر طن الذرة الروماني بمقدار 50 جنيهًا عند 9,450 جنيه للطن الواحد.

وتراجع سعر الذرة الأوكراني في السوق المحلي بمقدار 50 جنيهًا، لتسجل القيمة الشرائية للطن 9,450 جنيه.

انخفاض سعر الذرة في العالم

وشهد سعر طن الذروة انخفاض وصل لـ 50 % عند 9450 حنيه للطن الواحد، وأيضاً تراجعت الأسعار الخاصة بالذرة الأوكراني داخل السوق المحلي وتصل لـ 50 جنيهاً، وسجلت القيمة الشرائية للطن لـ 9450 جنيه.