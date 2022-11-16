انت الان تتابع خبر أسعار السكر اليوم.. تراجع كبير في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاءت أسعار السكر اليوم لدى تجار الجملة في السوق المحلي، حيث تراجع سعر السكر المكرر مع ثبات سعر الجلوكوز، ويزداد البحث عن سعر المواد الغذائية يومياً بسبب التغير الأسعار الذي تشهد البلاد في هذا الوقت، وهذا يرجع إلى تغير قيمة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار السكر اليوم في مختلف أسواق مصر.

اسعار السكر اليومأكد رئيس القطاع التجاري للتموين عبد المنعم خليل، عن توافر كميات كبيرة من السكر داخل السوق المصري، حيث يقدر المخزون الاستراتيجي للسكر الان بكمية كبيرة تكفي لمدة 4 أشهر ونص، وأن مصر قد حققت 90% من الاكتفاء الذاتي.

أضاف أن الأسعار بدأت في الانخفاض والتراجع بسبب توافر الكميات كبيرة من السكر، حيث إستقر سعر السكر اليوم بحوالي 16.5 جنيه وذلك بعد وصولة إلى 19 جنيه خلال الأسابيع الماضية.