انت الان تتابع خبر اسعار غرف النوم.. خدوا فكرة لو بتجهزوا بيت الزوجية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقد أثرت زيادة أسعار الدولار والعملات الأجنبية على جميع الأجهزة المنزلية والأثاث، حيث يقدر نسبة الزيادة التي شهدتها الأخشاب بحوالي 20% هذا ما تم تأكيده من قبل مستوردي الأخشاب، حيث أن مصر تستورد الأخشاب بمعدل 100%، ويرغب الجميع الآن في معرفة الأسعار الجديدة لغرف النوم في مصر.

اسعار غرف النوم

أكد أعضاء صناعة منتجات الأثاث أنه بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وبالأخص عملة الدولار، أثرت بشكل كبير على سعر غرف النوم وأدت إلى زيادة تكلفة قيمة الأخشاب

وأكد رئيس شعبة المستوردين محسن التاجوري أن بعض تجار الجملة تقفوا عن بيع المخزون الخاص بهم الذي تم شراؤه قبل تيغر الأسعار، وذلك لغرض بيعه بسعره الجديد لتحقيق أرباح أكثر.وفيما يخص سعر غرفة النوم فقد إرتفعت الأسعار بنسبة 30%، حيث تتراوح أسعار غرف النوم من 12000 إلى 40000 جنيه، وأكد بعض التجار انوهناك عرف نوم تبدأ بسعر 13000 إلى 15000 جنيه مصري، ولكنها من خشب كونتر صيني.