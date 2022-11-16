انت الان تتابع خبر سعر الدولار الامريكي اليوم في مصر أمام الجنيه .. «استقرار ملحوظ بمنتصف التعاملات» والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 في مصر داخل معظم البنوك الخاصة والحكومية استقرار بمنتصف تعاملات اليوم.ونستعرض معكم فريق «عرب 5» بالسطور أدناه سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار الامريكي اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي هو 24.39 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

وسجل الدولار اليوم فى البنك الاهلى المصري 24.38 للشراء و24.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني 24.43 جنيه شراء و24.48 جنيه بيع.

سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه فى في بنك الإسكندرية 24.41 جنيه شراء و24.48 جنيه بيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه فى بنك التنمية الصناعية نحو 24.38 جنيه شراء و24.48 جنيه بيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في بنك كريدي اجريكول نحو 24.38 جنيه شراء و24.48 جنيه بيع.

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه فى بنك البركة نحو 24.38 شراء و24.48 جنيه بيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه فى ميد بنك 24.43 جنيه بيع و24.48 جنيه شراء صباح اليوم الإربعاء 16 نوفمبر.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 24.38 جنيه بيع و24.48 جنيه شراء.

كما سجل سعر الدولار الامريكي في بنك ابوظبي نحو 24.45 جنيه شراء و24.48 شراء في تعاملات بنك أبوظبي الإسلامي اليوم.