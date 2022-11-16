انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022: نزل 5 جنيه مرة واحدة يا ست البيت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36جنيها
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 225 جنيه بتراجع 5 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 82 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي و88 جنيها
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.