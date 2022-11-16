انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022: نزل 5 جنيه مرة واحدة يا ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022: