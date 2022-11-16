انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022: حديد عز كسر حاجز الـ20 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19476 جنيهًا، بزيادة 142 جنيهًا