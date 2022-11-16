انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022: الأصفر سخن وبيكح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1262 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: