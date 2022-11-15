انت الان تتابع خبر سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار.. تغير مفاجئ في إتجاه العملات الرقمية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات الرقمية في التزايد مع دعم من الفيدرالي الأمريكي، ومن أشهر تلك تعملان هي عملة البتكوين التي نالت إهتمام الجميع في السنوات الماضية، والآن سوف نتعرف على سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار.
سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار
رافع سعر البتكوين بنسبة 0.33% ليصبح السعر الخاص به 16,816,9 دولار، وتم الإغلاق في ختام التداولات بالأمس على سعر 15,926,3 دولار.
وبناء على ذلك قفزت القيمة السوقية لعملة البتكوين إلى مستوى 323 مليار دولار.
وجاءت سهر عملة الأثيريوم بالارتفاع بنسبة 0.66% ليصل إلى سعر 1,264,44 دولار، وعلى نفس الخط ارتفع ايضآ عملة بينانس كوين بنسبة 0,45% ليصل إلى سعر 278.74 دولار.