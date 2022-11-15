انت الان تتابع خبر سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار.. تغير مفاجئ في إتجاه العملات الرقمية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات الرقمية في التزايد مع دعم من الفيدرالي الأمريكي، ومن أشهر تلك تعملان هي عملة البتكوين التي نالت إهتمام الجميع في السنوات الماضية، والآن سوف نتعرف على سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار.

سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار