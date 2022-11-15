انت الان تتابع خبر السودان تسجل أعلي إنتاج من الذهب منذ 7 سنوات : دفعة للاقتصاد الوطني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، تحقيق أعلي إنتاج من الذهب في تاريخ البلاد منذ عام 2015، حيث أنه بلغ الإنتاج في منتصف شهر نوفمبر الجاري حوالي 10 أطنان و404 كيلوجرامات.وأوضحت الشركة السودانية أن إنتاج البلاد في عام 2015 بلغ حوالي 10 أطنان و6 كيلوجرامات وكان ذلك أعلي إنتاج من الذهب خلال تلك الفترة، مشيرة أن من المتوقع أن يكون هناك زيادة في إنتاج المعدن النفيس مع نهاية العام الميلادي الحالي.

وأشارت الشركة أن الحكومة السودانية تحصل على 33% من جملة الإنتاج، مما يعني أنها سوف تحصل على الكثير من الأموال خلال الفترة القادمة التي تساعدها على نمو الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات وخاصة في فترة عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.