انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم.. الذهب الأبيض يرفض الاستقرار ويستمر في الصعود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أن سعر قنطار القطن من نوع طويل التيلة يسجل اليوم سعر جديد، وهذا بالتساوي مع موسم الحصاد بالوجه البحري والقبلي، مع وجود تأثر واضح بشكل كبير في أداء البورصة اليوم.

سعر قنطار القطن اليوم

وصرح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، ام سعر قنطار القطن وصل إلى 4800 جنيه وذلك خلال التداول اليومي لمحافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية، وعلى سبيل الذكر فإن قنطار القطن يزن حوالي 143 كيلو جرام.

وأضاف أبو صدام أن هناك تشابه كبير بين أسعار القطن في هذا العام مع العام الماضي، والذي سجل فيه سعر قنطار القطن حوالي 6500 جنيه، وهذا بعد الطلب على العرض، وفي فترة كورونا تم تراجع الأسعار بمقدار 2000 جنيه.

سعر قنطار القطن في الوجه البحري يتراوح سعر القنطار في محافظات الوجه القبلي بين 3500 إلى 4000 جنيه مصري.

وعلى سبيل الذكر، تقدر مساحة الأرض الزراعية من القطن حوالى 336000 فدان، وهي أكثر من الموسم السابق بمقدار 240000 فدان.

ويصل إنتاج الفدان حوالى 8 قناطر من القطن، ويحدد السعر الخاص به على حسب حركة البورصة الخارجية من بيع وشراء، وكمية العرض والطلب.