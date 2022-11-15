انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.. نط لفوق على غير العادة عالمياً ومحلياً والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زاد كثيراً سعر في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 سواء محلياً أوعالمياً، وقفز بشكل كبير في كل الأنحاء لأنه من أبرز المعادن التي يريد أن يحصل عليها الكثير من المستهلكين في كل مكان.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين
ويعد الذهب عيار 21 من أبرز الأنواع المستخدمة في جميع المحافظات المصرية، وهو يأتي في القمة لأنه يحتوى على كمية كبيرة من الذهب وهو يقترب كثيراً من الارتفاع إلى أعلي مستويات له في الوقت القادم، وهذا يـأتي بسبب الكثير من الأزمات التي يمر بها العالم حالياً.
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1440جنيهاً.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1260 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1080جنيهاً.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
ويصنف الجنيه الذهب بأنه من أفضل وأهم الأشياء المميزة في الاستثمار، وذلك لأنه لا يوجد فيه الكثير من المواد التي تجعله يفقد قيمته كثيراً، ويريد الجميع معرفة آخر ما توصل له خاصة في حالة التغيرات العالمية الكثير التي تطرأ على المعدن الأصفر بكل أشكاله وأنواعه.
سجل الجنيه الذهب 10080جنيهًا بدون حساب الضريبة أو الدمغة.