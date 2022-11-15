انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.. نط لفوق على غير العادة عالمياً ومحلياً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد كثيراً سعر في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 سواء محلياً أوعالمياً، وقفز بشكل كبير في كل الأنحاء لأنه من أبرز المعادن التي يريد أن يحصل عليها الكثير من المستهلكين في كل مكان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين

ويعد الذهب عيار 21 من أبرز الأنواع المستخدمة في جميع المحافظات المصرية، وهو يأتي في القمة لأنه يحتوى على كمية كبيرة من الذهب وهو يقترب كثيراً من الارتفاع إلى أعلي مستويات له في الوقت القادم، وهذا يـأتي بسبب الكثير من الأزمات التي يمر بها العالم حالياً.