انت الان تتابع خبر سقوط منصة ftx.. مصير العملات المشفرة بعد ما حدث لها نكشفه للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الانهيار في منصة ftx وهي الخاصة بتداول جميع العملات المشفرة، وأعلنت إفلاسها في الأيام الأخيرة، وانتشرت التساؤلات الكثيرة حول مستقبل أسواق العملات الرقمية المشفرة، وأيضاً مصير هذه العملات بعد الخسائر الحادة التي طرأت عليها مؤخراً.

توقعات باستعادة قوة العملات المشفرة

واختلفت توقعات كل الخبراء في مجال التكنولوجيا، والتي جاءت بخصوص مستقبل العملات المشفرة وتأثرها بالسقوط الكبير لبورصة FTX، والبعض توقع أن الانهيار سوف يطول انهيار الأسواق الخاصة بهذه العملات أثناء الفترة القادمة لأنها تتأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع حالياً.

وجاءت أيضاً توقعات بعض الخبراء بأنها سوف تعيد توزانها وعافيتها من جديد، وهذا يكون فوراً باستعادة استقرار الأوضاع من جديد، وأيضاً أن انخفاضها في الشهور الأخيرة يرجع بشكل رئيسي للعديد من التقلبات الاقتصادية التي تعاني منها جميع قطاعاتها العالمية المختلفة.