انت الان تتابع خبر موعد ضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق.. التموين تبشر المواطنين باليوم المنتظر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بالكشف عن بشرة خير لكل المواطنين بموعد ضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، وذلك لانفراج الأزمة التي توجد حالياً في كل الأسواق التجلرية، وسوف تتوفر بأسعار تتراوح ما بين 12 لـ 15 جنيهاً.

توفير الأرز بكثرة في الأسواق

وسوف يتم مد فترة تسعيرة الأرز الإجبارية التي سوف تنتهي في منتصف نوفمبر الجاري، وهذا طبقاً لما جاء عن قرار مجلس الوزراء، وشدد خليل في مداخلة هاتفية له من الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً “أن الهدف من القرار حين إتخاذه هو تحقيق السعر العادل ورفع الاعباء من على كاهل المواطنين وبالتالي مع دخول القطاع الخاص في المنظومة وعمل كافة المضارب سيتم تقييم الواقع على الارض في حال الالتزام بمتوسط الاسعار ما بين 12-15 جنيه وفقًا لقوى الطلب والعرض وفي حال عدم الالتزام بالقرار على الارض سيتم مد القرار لفترة أخرى”.

وكشف أن وزارة التموين توفر 90% من مضارب البحيرة ودمياط بدأوا العمال والخلط بين المنظومة، ولذلك فإنه من المرجح أن تضخ كميات كميات كبيرة من الأرز الأبيض من خلال 48 ساعة وتقدم لكل المواطنين حالياً.