انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022: الفراخ وقعت من طولها في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الأثنين هي كما يلي :