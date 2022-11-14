انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022 : عيار 21 قرب من 1300 جنيه من غير مصنعية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1270 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: