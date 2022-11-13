سعر جرام الفضة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022: زيادة جديدة

رياض - احمد صلاح - شهد سعر جرام الفضة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 حالة من الارتفاع في الأسواق الماضية بعد استقرارها الذي حدث خلال الأيام الماضيةوارتفعت أسعار الفضة اليوم في ظل حالة عدم الاستقرار أسعار الذهب منذ اندلاع حرب روسيا علي أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في أزمة كبيرة في الأسواق العالمية طيلة الفترة الماضية.
سعر جرام الفضة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022:
1- أونصة الفضة 529.625 جنيه.
2- جرام الفضة عيار 999 سعر 16.99 جنيه
3- الفضة البريطانية عيار 16.29 جنيه.
4- الفضة الإسترليني 925 سعر 15.73 جنيه
5- فضة العملات جرام 900 سعر 15.31 جنيه.
6- فضة المجوهرات عيار 800 سعر 13.61 جنيه
10- عيار 880 سعر 14.74 جنيه
جرام الفضه بكام:
1-سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ 22.30 جنيه.
2- سعر أونصة الفضة 688.545 جنيه.
3- سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,102.67 جنيه
4- سبيكة الفضة 100 جرام2,196.96 جنيه
5- سبيكة الفضة 200 جرام 4,192.67 جنيه..
6- سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,156.98 جنيه
7- سبيكة الفضة 500 جرام 10,213.34 جنيه.
8- سبيكة الفضة 1 كيلو 20,124.81 جنيه.