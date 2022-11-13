انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022: زيادة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر جرام الفضة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 حالة من الارتفاع في الأسواق الماضية بعد استقرارها الذي حدث خلال الأيام الماضيةوارتفعت أسعار الفضة اليوم في ظل حالة عدم الاستقرار أسعار الذهب منذ اندلاع حرب روسيا علي أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في أزمة كبيرة في الأسواق العالمية طيلة الفترة الماضية.

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022: