انت الان تتابع خبر حركات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية تزداد في الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إزداد عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 1.98 مليون محفظة، مقارنة مع 1.91 مليون محفظة في أيلول/سبتمبر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).



وقالت الشركة، في تقريرها الصادر للشهر الماضي، أنه جرى تنفيذ 1.36 مليون حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، مقارنة مع 950 ألف حركة في أيلول/سبتمبر، وبارتفاع بلغت نسبته 43.2%، وفق ما أوردته المملكة.



وبينت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 173 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 38.4%، وفق التقرير الذي أشار إلى أن 96.4% من هذه الأموال كانت عبر تحويل أموال و2.4% كعمليات سحب.



التقرير، بين أن 62.1% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.22 مليون شخص، و37.9% من العملاء إناث وبعدد 740 ألف إناث.



وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 5 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و664 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و458 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و344 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.



وإلى 213 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و72 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و30 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و9 آلاف للأعمار من 81 إلى 90 عاما.



في 16 كانون الثاني/يناير 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.

