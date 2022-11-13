انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022: زيادة 10 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 12 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

أسعار الأسماك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022: