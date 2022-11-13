انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022: زيادة 10 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 12 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
أسعار الأسماك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي و37 جنيها بزيادة جنيه
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات.
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيه بزيادة 10 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 82 جنيها، بارتفاع جنيهين
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي و88 جنيها
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.