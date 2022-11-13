انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022: الاستثماري ملك السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19355 جنيهًا، بزيادة 279 جنيهًا 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 19937 جنيهًا، بزيادة 170 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت 1598 جنيهًا، بتراجع 13 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن