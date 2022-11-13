انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022: الأصفر ركب السريع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الجمعة ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1265 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: