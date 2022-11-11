انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.. احبط العرسان باستمراره في الارتفاع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استمر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في الارتفاع داخل كل الاسواق المحلية والعالمية، وهي من أبرز الذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

ويعد الذهب عيار 21 من أكثر الأعيرة المنتشرة في جميع الأسواق المحلية ويكون الطلب عليها كثيراً لأنها ذات أهمية كبيرة، وهو الذي يسجل ارتفاع كبير في كل الأسواق المخصصة ي بيعه وتقديمه للكثير من الأشخاص الذين يبحثون وراء الحصول عليه.

سعر الذهب الان عيار 21 هو 1232 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم

وسجل ارتفاع سعر جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم لـ 28 جنيهاً دفعة واحدة، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها الكثير من الأشخاص وخاصة كل الشباب المقبلين على الزواج لأنه من أكثر المعادن الهامة والأساسية التي لها فائدة كبيرة بالنسبة للكثيرين.

سعر الذهب الان عيار 24 هو 1432 جنيهًا.

سعر الذهب الان عيار 21 هو 1232 جنيهاً.

سعر الذهب الان عيار 18 هو 1074 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بـ 10025جنيهًا.

سعر أونصة الذهب بالدولار في مصر

سعر أونصة الذهب بـ 1761 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وأكد أحد خبراء الذهب أنه سوف يرتفع في الأيام القادمة محلياً، وسوف ينخفض عالمياً في كافة الأنحاء، والتعاملات اليوم في البورصة العالمية تشهد انخفاض حالياً بسبب العديد من الأحداث التي توجد في العالم أثناء الفترة الحالية.

سعر الذهب الان عيار 21 هو 1232 جنيهاً.