انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: الطن نزل 50 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذرة اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، حالة من الانخفاض في كثير من الأسواق داخل جمهورية مصر العربية، بمختلف أنواعه الأرجنتيني، والبرازيلي، والروماني، والأوكراني، وذلك بعد الاضطرابات الشديدة التي شهدها خلال الفترة الماضية.في المقابل ارتفعت أسعار الذرة اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة خلال بداية تعاملات اليوم حيث وصل عقد ديسمبر 2022 إلى 692 سنتًا للبوشل، بمقدار ارتفاع 0.5 سنت، وذلك بسبب العقود الآجلة للذرة

سعر الذرة اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: