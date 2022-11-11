انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: البلطي مبلط في الخط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: