انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: حديد عز اتبهدل في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الخميس حيث وصله سعره إلي 24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي الاستثماري: 19079 جنيهًا، بتراجع 65 جنيهًا 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 19550 جنيهًا، بتراجع 200 جنيه. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت 1605 جنيهات. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن