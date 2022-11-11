انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: الأصفر اضرب بالنار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الخميس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1,223 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: