انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس.. وصل للقمة بعد ما كان منخفض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في كل الأسواق والمحلات التجارية، وأن أسعار المعدن الأصفر عيار 21 في كل الأسواق المحلية والعالمية، وهي من الأشياء الذي يريدها الكثيرين.

أسعار الذهب اليوم في كل الأسواق

وتوجد الكثير من الأنواع من الذهب الذي يبحث عنها الكثير من العملاء في كل الأوقات، ويبحث عنه العديد من الشباب المقبلين على الزواج في العديد من الأوقات، وهي من أبرز الأشياء التي توجد و تنتشر في العديد من الأنحاء المختلفة والتي يريجها الجميع، وتوجد الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب عيار 21

وزاد كثيراً سعر المعدن الأصفر في كل مكان وأن عيار 21 يعتبر من أكثر الأعيرة الذي يريدها الكثيرين باستمرار، ودائماً ما يتم تقديمه وتوفيره وارتفع كثيراً الذهب والمعدن الأصفر في الكثير من الأنحاء المختلفة وتقدم في العديد من الأنحاء، وهو ذو قيمة كبيرة لأنه من أبرز المعادن الهامة.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 قيمة 1403 جنيها.

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 قيمة 1228 جنيها.

وبلغ سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 18 قيمة 1052 جنيها.

ووصل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 14 قيمة 818 جنيها.