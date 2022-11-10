انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس، 2487 طنًا، منها 1638 طنًا من الخضار، و564 طنًا من الفواكه و285 طنًا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 إلى 30 قرشًا، والبصل الناشف بين 30 إلى 40 قرشًا، والبطاطا بين 55 إلى 80 قرشًا، والبندورة بين 8 إلى 20 قرشًا، والثوم بين 150 إلى 200 قرش، والجزر بين 35 إلى 70 قرشًا، والخيار بين 30 إلى 50 قرشًا، والزهرة بين 30 إلى 60 قرشًا، والليمون بين 50 إلى 80قرشًا، والموز البلدي بين 50 إلى 85 قرشًا.