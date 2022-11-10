انت الان تتابع خبر خسائر الإستثمار في العملات الرقمية .. إليكم قصة الملياردير اللي بقي على الحديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزايدت خسائر الإستثمار في العملات الرقمية خلال الساعات الماضية حيث أن الملياردير الكريبتو الشاب “سام بانكمان فريد” قد تعرض إلي خسارة ما يقارب 94% من قيمة ثروته المالية.وجاءت خسائر الإستثمار في العملات الرقمية بعدما قام قرر عدد كبير من المتعاملين مع منصة تداول العملات الرقمية FTX التي يعمل بانكمان فريد رئيساً تنفيذياً لها، من سحب أصولهم بسبب الأضاع الغير مستقرة للمنصة، مما جعله يسخر معظم ثورة أمس الثلاثاء.

وكانت منصة “بينانس” وهي المنصة الأبرز المنافسة لـ”FTX ” قد عرضت على الأخيرة عقد صفقة استحواذ عليها ولكن أعلن بشكل مفاجئ عن تراجعها عن إتمام هذه الصفقة مما أي إلي سقوط تداول العملات الرقمية FTX إلي أدي مستوي لها من أكثر من 20 عام