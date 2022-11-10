6.3 تريليون دولار قيمة الاقتصاد الرقمي الصيني

انت الان تتابع خبر تريليون دولار قيمة الاقتصاد الرقمي الصيني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء السيبراني، نشرت اليوم الخميس ، إن قيمة الاقتصاد الرقمي الصيني سجلت 45.5 تريليون يوان (حوالي 6.3 تريليون دولار أميركي) العام الماضي ما يمثل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال "تقرير تنمية الإنترنت في الصين 2022"، الذي صدر خلال قمة "ووتشن" لمؤتمر الإنترنت العالمي بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أن الاقتصاد الرقمي أصبح حجر زاوية هاماً للتنمية الاقتصادية المستقرة في الصين.

وبالإضافة إلى التقرير المذكور، صدر خلال القمة تقرير آخر أشار إلى أن القيمة المُضافة للاقتصاد الرقمي في 47 دولة حول العالم وصلت إلى 38.1 تريليون دولار أميركي العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.6 بالمئة على أساس سنوي، لافتا إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح محركاً هاماً يدفع التعافي الاقتصادي العالمي.

وحضر القمة، التي تُعقد تحت موضوع "نحو مستقبل رقمي مشترك في عالم متصل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء السيبراني" أكثر من 1200 ضيف من أكثر من 120 دولة.