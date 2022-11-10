انت الان تتابع خبر أسعار الأرز اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : الكليو بـ10.50 جنيه بس في هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأرز اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 تراجع في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية نسبة تصل إلي 25%، موضحة أن قامت بعمل هذه التخفيضات للتخفيف من على كاهل المواطنين في سياق متصل ، ارتفعت أسعار الأرز الشعير خلال الأيام الماضي في الكثير من الأسواق بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد عملية الاستقرار خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار منذ القرار الذي أصدره البنك المركزي حيث وصل سعره أكثرمن 24 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 :