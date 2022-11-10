انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022: البوري طلع 4 أدوار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36 جنيها.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا بزيادة 35 جنيها
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيه
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيه
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها بتراجع 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها بزيادة 4 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.