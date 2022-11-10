انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022: البوري طلع 4 أدوار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022: