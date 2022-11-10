انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022: الحديد الاستثماري بقي كبير السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأربعاء حيث وصله سعره إلي 24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 19144 جنيهًا، بزيادة 153 جنيهًا 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 19550 جنيهًا، بزيادة 56 جنيهًا. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت 1605 جنيهات، بزيادة 14 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن