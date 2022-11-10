انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : الأصفر واقف محلك سر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1226 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 817جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1051 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1226 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1401 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9808 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1644 دولارًا للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،