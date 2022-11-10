انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : الأصفر واقف محلك سر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1226 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: