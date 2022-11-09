انت الان تتابع خبر النفط يتراجع عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنحفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19″ في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، في حين انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى منذ شهر، والذي سجلته في الجلسة السابقة.



في حين كانت قد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 94.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:54 بالتوقيت العالمي، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6% إلى 88.38 دولارا للبرميل، قبل أن يقلصا خسائرهما خلال التداولات.