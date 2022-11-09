انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2515 طنا، منها 1495طن خضار ، و 704 أطنان من الفواكه و316 طنا من الورقيات.



وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و 40 قرشا، والبطاطا بين 55 و 80 قرشا، والبندورة بين 8 و 20 قرشا، والثوم بين 150و 200 قرش، والجزر بين 35 و 70 قرشا، والخيار بين 30 و 50 قرشا، والزهرة بين 30و 60 قرشا، والليمون بين 50 و 80 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 85 قرشا.--(بترا)