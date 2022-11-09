انت الان تتابع خبر توجيه سعودي لتشجيع الإستثمار في تركيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء السعودي بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وكان المجلس قد إنتهى بعدة قرارات إلى من بينها تفويض وزير الاستثمار السعودي أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب التركي.



ويشمل التفويض التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليها، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح استقبالا خاصا على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السادس الذي عقد في العاصمة الرياض.



وأكد الفالح أن رجال الأعمال السعوديين سيقومون باستثمارات في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.



وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.



ووفق بيانات رسمية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حققت الصادرات التركية إلى السعودية نموا بنسبة 180% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.