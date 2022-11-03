انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: الجملي فتحت نفس الزباين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأربعاء ، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022