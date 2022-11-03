انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 : البوري نزل 8 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 3 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأربعاء.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: