انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 : الفراخ مصدعة النهاردة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت ىالخليج” أسعار الدواجن اليوم الخميس هي كما يلي :







1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 40 جنيه 2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 58 جنيه 3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الخميس فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:69 جنيهًا، وسجل 70جنيها للمستهلك 2- كرتونة البيض الأحمر “73 جنيها للمستهلك. 3- كرتونة البيض البلدي “72 جنيهًا، ووصل لـ 77 جنيها للمستهلك