انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 : الأصفر داخ من كتر النزول والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1200جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 810 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1050 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1200جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1371 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9800 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1644 دولارًا للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،