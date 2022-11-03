انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 : الأصفر داخ من كتر النزول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1200جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: