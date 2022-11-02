انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: البوري عامل خناقة في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022:

1- استقر سعر كيلو السمك البلطي ما بين 32 و37 جنيها