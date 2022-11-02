انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: البوري عامل خناقة في السوق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022:
1- استقر سعر كيلو السمك البلطي ما بين 32 و37 جنيها
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 64 جنيها و100جنيه
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 215 جنيها بزيادة 10 جينهات.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 88 جنيهًا، تراجع 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 140 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 64 و 90 جنيه.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.