انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: حديد عز عمل فتنة في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18485 جنيهًا، بزيادة 114 جنيها 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18886 جنيهًا، بزيادة 121 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1563 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن