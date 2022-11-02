أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: الفراخ بقي ليها صوت في السوق

انت الان تتابع خبر اسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: الفراخ بقي ليها صوت في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الأربعاء هي كما يلي :