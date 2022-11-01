انت الان تتابع خبر أرباح أرامكو .. ارتفعت بنسبة 39% عن عام 2021 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة النفط العربية”أرامكو” السعودية بيان هام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1نوفمبر لعام 2022، بشأن عمليات التداول والأرباح التي حققتها في الربع الثالث من عام 2022.وقفزت أرباح أرامكو خلال الربع الثالث من العام الجاري بمقدر بنسبة 39 % على أساس سنوي، إلي 159.1 مليار ريال سعودي مقابل 114.1 مليار ريال في الربع المماثل لعام 2021، بعد ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة.

توزيع أرباح أرامكو: