انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: الأخضر مش ناوي على خير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سعر الدولار اليوم .. استقرت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، في كثير من شركات الصرافة والبنوك وذلك بعد زيادة معدلات الطلب عليه خلال الساعات الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ورفع الفائدة 2%

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع 2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 24 جنيه للشراء و24,1 جنيه للبيع 3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24 جنيه للشراء و24,1 جنيه للبيع. 4- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي: 23,95 جنيه للشراء و24,05 جنيه 5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع 6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 24,1 جنيه للشراء و24,2 جنيه للبيع 7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 24,1 جنيه للشراء و24,2 جنيه للبيع