انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: البلطي شم نفسه على الغلابة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: